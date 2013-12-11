Таксисты доставляют участников Евромайдана в центр бесплатно

Киевские таксисты бесплатно подвозят желающих поддержать Евромайдан в центре Киева.

Как сообщает ТСН со ссылкой на пользователей в группе Евромайдана в соцсети Facebook, почти все службы такси сигналят и бесплатно подвозят людей к окраинам Майдана Независимости.

"Звонили во все службы. Такси сигналят и подвозят всех бесплатно. Репост! Метро, скорее всего, будет второй день заминировано", - написала, в частности, в группе Яна Євремова.

Также в группе сообщается о планах таксистов завтра устроить общенациональную забастовку.

Напомним, сегодня около часа ночи тысячи силовиков окружили Майдан и начали его штурм.

Местные власти закрыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" на вход и выход.