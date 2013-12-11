На Майдане собрались более 10 тысяч митингующих
09:31, 11 декабря 2013Политика
3645 0
На Майдане Незалежности, который выстоял ночной штурм, уже собралось более 10 тысяч митингующих
Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv
На Майдане Незалежности, который выстоял ночной штурм, уже собралось более 10 тысяч митингующих.
По теме: "Беркут" ослабил оцепление Майдана со стороны Институтской
Как передает корреспондент УНИАН, киевляне, несмотря на то, что станции метрополитена «Крещатик» и «Майдан Незалежности» закрыты для пассажиров, продолжают присоединяться к митингующим.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter