На Майдане собрались более 10 тысяч митингующих

09:31, 11 декабря 2013
Политика
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На Майдане Незалежности, который выстоял ночной штурм, уже собралось более 10 тысяч митингующих

Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv

На Майдане Незалежности, который выстоял ночной штурм, уже собралось более 10 тысяч митингующих.

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Как передает корреспондент УНИАН, киевляне, несмотря на то, что станции метрополитена «Крещатик» и «Майдан Незалежности» закрыты для пассажиров, продолжают присоединяться к митингующим.

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