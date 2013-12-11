На Майдане собрались более 10 тысяч митингующих

На Майдане Незалежности, который выстоял ночной штурм, уже собралось более 10 тысяч митингующих.

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Как передает корреспондент УНИАН, киевляне, несмотря на то, что станции метрополитена «Крещатик» и «Майдан Незалежности» закрыты для пассажиров, продолжают присоединяться к митингующим.