Мир осудил украинскую власть за силовой разгон Майдана
Представители международного сообщества негативно отреагировали на сегодняшнюю попытку разгона Евромайдану.
Глава МИД Швец Карл Бильд написал в Твиттере, что с беспокойством следит за событиями, которые происходят сейчас на Майдане Незалежности.
"Мы следим за событиями на Майдане в данный момент с глубокой обеспокоенностью", - написал он.
"Репрессии - это не путь вперед для Украины - должна быть реформа", - подчеркнул он.
В свою очередь Посол США Джеффри Пайетт написал в своем Твиттере, что "оппозиция демонстрирует сдержанность Ганди. Церковные колокола звонят".
Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон: "Я с грустью наблюдаю за тем, как милиция применяет силу, чтобы убрать мирных людей из центра Киева. Власти не нужно было действовать под покровом ночи, чтобы начать общение с обществом посредством милиции. Диалог с политическими силами и обществом и использования аргументов - это всегда лучше, чем аргумент силы ".
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс: "Беркут выталкивает мирных демонстрантов с Евромайдана. Использован слезоточивый газ. Это доказательство того, как правительство готово к диалогу. Плачевно".
Депутат Европарламента, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт: "Насилие в Киеве должно быть прекращено немедленно! Кэтрин Эштон должна вернуться на Евромайдан для защиты протестующих. Мы с Украиной".
По материалам Украинская правда, Лига