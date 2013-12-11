Мир осудил украинскую власть за силовой разгон Майдана

Глава МИД Швец Карл Бильд написал в Твиттере, что с беспокойством следит за событиями, которые происходят сейчас на Майдане Незалежности.

"Мы следим за событиями на Майдане в данный момент с глубокой обеспокоенностью", - написал он.

"Репрессии - это не путь вперед для Украины - должна быть реформа", - подчеркнул он.

В свою очередь Посол США Джеффри Пайетт написал в своем Твиттере, что "оппозиция демонстрирует сдержанность Ганди. Церковные колокола звонят".

Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон: "Я с грустью наблюдаю за тем, как милиция применяет силу, чтобы убрать мирных людей из центра Киева. Власти не нужно было действовать под покровом ночи, чтобы начать общение с обществом посредством милиции. Диалог с политическими силами и обществом и использования аргументов - это всегда лучше, чем аргумент силы ".

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс: "Беркут выталкивает мирных демонстрантов с Евромайдана. Использован слезоточивый газ. Это доказательство того, как правительство готово к диалогу. Плачевно".

Депутат Европарламента, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт: "Насилие в Киеве должно быть прекращено немедленно! Кэтрин Эштон должна вернуться на Евромайдан для защиты протестующих. Мы с Украиной".

По материалам Украинская правда, Лига