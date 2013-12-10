Эштон обсудила с Януковичем "все необходимые вопросы" - Косьянчич

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Эштон Майя Косьянчич.

"1/2 содержательной встречи с Президентом Януковичем, обсудили все необходимые вопросы. Сейчас встречается с лидерами оппозиции ", - написала Косьянчич.