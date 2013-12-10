Эштон обсудила с Януковичем "все необходимые вопросы" - Косьянчич
23:24, 10 декабря 2013Политика
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Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кэтрин Эштон и Президент Украины Виктор Янукович во время своей встречи в Киеве «обсудили все необходимые вопросы».
Эштон обсудила с Януковичем "все необходимые вопросы" / Фото : vestikavkaza.ru
Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Эштон Майя Косьянчич.
"1/2 содержательной встречи с Президентом Януковичем, обсудили все необходимые вопросы. Сейчас встречается с лидерами оппозиции ", - написала Косьянчич.
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