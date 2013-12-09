Милиция закрыла станцию метро "Крещатик" из-за угрозы взрыва

Об этом ТСН.uа сообщил очевидец Сергей Перун.

В частности, Сергей отметил, что со станции на улицу людей выпускают беспрепятственно.

Как сообщил майор милиции, который стоит в сформированном кордоне, в милицию поступило сообщение о заминировании станции.

Напомним, что ранее сегодня, 9 декабря, уже "минировали" станции метро Майдан Незалежности, Крещатик и Театральную. После несколько часовой проверки правоохранители бомбу не нашли.