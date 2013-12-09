Активист Майдана призвал пройтись до Крепостного переулка колоннами по 50-100 человек
19:37, 09 декабря 2013Политика
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Один из активистов митинга на Майдане Незалежности призвал участников акции пройтись к Крепостному переулку колоннами по 50-100 человек
Как передает корреспондент УНИАН, он призвал провести такое “разогревающее шествие” к Дому офицеров, чтобы там, в частности, пообщаться с народными депутатами и помочь другим активистам, работающим в палатках.
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Как сообщал УНИАН, в Крепостном переулке полтысячи бойцов “Беркута” окружили палаточный лагерь пикетчиков.
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