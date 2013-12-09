С киевских улиц уберут машины, которые будут мешать снегоуборочной технике

Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА в ответ на прогнозы синоптиков, которые обещают в столице обильные снегопады до конца недели.

Чтобы обеспечить стабильность дорожного движения в Киеве и не допустить коллапса, понадобятся усилия не только коммунальных служб, но и ряда государственных структур.

В частности, планируется, что в борьбе со снежной стихией будут задействованы Министерство обороны Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, а также Укравтодор, которые готовы предоставить для этого дополнительные силы и технику.

В качестве экстренных мер предусмотрено ограничение въезда в город грузового транспорта – с такой просьбой Киев собирается обратиться к Госавтоинспекции.

ГАИ и Министерство внутренних дел будут обеспечивать бесперебойное движение общественного коммунального транспорта и нормальные условия для работы снегоуборочной техники. Для этого совместно с КП «Киевпарктранссервис» они будут убирать с улиц автомашины, припаркованные с нарушением правил дорожного движения.

Киевские власти призывают водителей во время снегопадов не выезжать на собственном автомобиле, передвигаться общественным транспортом, а если уж выехали на личном авто – соблюдать правила парковки.

План реагирования на ухудшение погодных условий будет действовать до 14 декабря, и при необходимости его продлят.