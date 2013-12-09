Вооруженные автоматами бойцы "Беркута" штурмуют офис "Батькивщины" – пресс-служба партии
17:50, 09 декабря 2013Политика
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В эти минуты офис партии "Батькивщина" штурмует милиция вместе со спецподразделением "Беркут".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, бойцы "Беркута" вооружены автоматами.
Сейчас бойцы спецподразделения находятся в офисе и выламывают двери.
Из помещений никого не выпускают.
Как известно, офис «Батькивщины» находится на улице Туровской, 13.
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