Вооруженные автоматами бойцы "Беркута" штурмуют офис "Батькивщины" – пресс-служба партии

В эти минуты офис партии "Батькивщина" штурмует милиция вместе со спецподразделением "Беркут".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, бойцы "Беркута" вооружены автоматами. Сейчас бойцы спецподразделения находятся в офисе и выламывают двери. Из помещений никого не выпускают. Как известно, офис «Батькивщины» находится на улице Туровской, 13.

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