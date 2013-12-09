Бойцы «Беркута» и ВВ штурмуют блокпосты оппозиции под Кабмином, вытесняя протестующих

Солдаты Внутренних войск вручную разбирают баррикады, которые вчера были сооружены пикетчиками под Кабинетом министров Украины.

Соответствующее видео продемонстрировал "5 канал".

В частности, сотрудники МВД окружили палаточный городок под Кабмином, и часть из них начала разбирать баррикады.

Єту информацию также подтвердили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода» со ссылкой на народного депутата от партии Руслана Марцинкива.

«С применением грубой физической силы протестующих стали оттеснять вниз по улице Грушевского», – сказал Марцинкив.

Кроме того, народный депутат от «Свободы» Павел Кириленко отметил, что несколько сотен бойцов Внутренних войск окружили блокпост на улице Лютеранской возле Администрации Президента. На территорию палаточного городка неизвестные загнали технику, которой, очевидно, будут сносить блокпост пикетчиков, отметил он.