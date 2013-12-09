В МВД предупредили участников акций об ответственности за блокирование улиц

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, активисты Евромайдана серьезно мешают движению автотранспорта и пешеходам, блокируя улицы города и устанавливая там палатки. Вследствие этого на проезжей части столицы создаются большие заторы.

Поэтому киевские милиционеры еще раз обращают внимание на то, что «действия участников мирных собраний не должны нарушать права других граждан». За блокирование возможного движения автомобилей предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству.

«Кроме этого, в столичную милицию в последнее время постоянно поступают обращения от жителей центральных районов по поводу шума в ночное время, невозможности проехать к собственным домам, а то и вообще попасть в парадное. Также своими действиями участники мирных собраний мешают полноценной работе коммунальных служб столицы, которые наводят порядок на дорогах во время ненастья», говорится в сообщении.

Напомним, в центр Киева стягиваются машины с правоохранителями, машины скорой помощи и тяжелая снегоуборочная техника.