Оппозиция не согласовывала Катеринчука на должность коменданта Киева - УДАР

Об этом заявил депутат от фракции УДАР в Киевсовете VI созыва Алексей Давыденко, передает пресс-служба партии.

"Кандидатура Николая Катеринчука на должность коменданта Киева не согласовывалась с оппозицией, в частности, с партией УДАР. Мы не проводили никаких переговоров с Катеринчуком и, вообще, не согласовывали ни одной кандидатуры столичного коменданта ", - подчеркнул Давыденко.

Как сообщал УНИАН, по информации прес-службы Европейской партии, Народное вече Евромайдана поддержало Николая Катеринчука на должность революционного коменданта Киева.

Выступая со сцены, Катеринчук заявил, что нужно избрать революционного коменданта столицы и предложил свою кандидатуру, которую поддержали единогласно, сообщает пресс-служба партии.