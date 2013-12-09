Парубий призвал митингующих усилить присутствие активистов на «блок-постах»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня вечером с трибуны на центральной площади столицы.

В частности, обращаясь к митингующим, Парубий призвал их увеличить присутствие людей на « дальних рубежах » заблокированных транспортных подъездов к админзданиям со стороны улиц Институтской и Лютеранской.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря, лидеры оппозиции призвали участников Евромайдана начать пикетирование всего правительственного квартала.

”С сегодняшнего дня мы пикетируем полностью весь правительственный квартал”, - сказал лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк, выступая на Народном вече в Киеве.

Он также добавил: ”Ежедневно мы будем пикетировать по еще одному учреждению. Мы расширяем свою акцию”.

После этого первый заместитель лидера партии ”Батькивщина” Александр Турчинов призвал митингующих разбить палатки в правительственном квартале.

Баррикады и палатки митингующие соорудили возле Кабинета министров, Дома офицеров, перекрыты улицы Институтская и Шелковичная, на которых также установлены палатки и блокпосты.