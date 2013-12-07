Ефремов заявил о похищении сына экс-нардепа от ПР в Киеве

Об этом Александр Ефремов заявил в эфире программы Шустер Live.

«У нас лично во фракции есть сегодня горе. Вчера сын одного нашего коллеги, бывшего народного депутата Верховной рады шел с сыном посла Казахстана по улицам Киева. Посла Казахстана избили, этого бросили в машину, увезли в неизвестном направлении, никто не знает, где он сегодня находится», - сказал он.

При этом Ефремов не назвал имя похищенного.По его словам, милиция сегодня занимается не своими прямыми обязанностями – поиском преступников, а не патрулирует центр столицы в связи с митингами.