Ефремов заявил о похищении сына экс-нардепа от ПР в Киеве
10:45, 07 декабря 2013Политика
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Глава фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет о похищении сына бывшего народного депутата от Партии регионов в Киеве.
Ефремов заявил о похищении
Об этом Александр Ефремов заявил в эфире программы Шустер Live.
«У нас лично во фракции есть сегодня горе. Вчера сын одного нашего коллеги, бывшего народного депутата Верховной рады шел с сыном посла Казахстана по улицам Киева. Посла Казахстана избили, этого бросили в машину, увезли в неизвестном направлении, никто не знает, где он сегодня находится», - сказал он.
При этом Ефремов не назвал имя похищенного.По его словам, милиция сегодня занимается не своими прямыми обязанностями – поиском преступников, а не патрулирует центр столицы в связи с митингами.
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