Прими участие в разработке плана действий для страны. Проголосуй!
21:15, 06 декабря 2013Политика
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11 декабря Телевизионная служба новостей и информационное агентство УНИАН организуют круглый стол «План действий для страны».
Сделайте свой выбор!
Мы приглашаем самых уважаемых людей нашего государства для участия в круглом столе по поиску путей выхода из сложившейся ситуации в государстве. В этом списке нет политиков - но есть представители церкви, местных общин, выдающиеся врачи, ученые, писатели, спортсмены и т.д. - именно те люди, которыми может гордиться наша страна.
Мы верим в то, что именно в таком диалоге наше общество получит план действий, который не смогут проигнорировать наши политики. Выберите из предложенного списка 15 личностей, которых Вы бы хотели видеть участниками этой дискуссии.
Примите участие в разработке плана действий для страны. Голосуйте сердцем, действуйте - умом http://tsn.ua/future-of-the-country
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