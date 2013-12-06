Митингующие остаются в здании КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент ситуации в КГГА спокойная. Люди понемногу просыпаются и готовятся к очередному дню протестов.

Под зданием КГГА находится около 20 человек. Люди собираются на Майдан Незалежности, держа флаги Украины и Европейского Союза.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве вторую неделю проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и в здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.

Активисты заявили, что в помещении КГГА проходит Общее собрание киевлян и встречи народных депутатов с избирателями. В здании КГГА продолжает работать пункт обогрева и медицинской помощи участникам массовых протестов.

5 декабря работники исполнительной службы объявили митингующим решение Шевченковского районного суда Киева, которое обязывает их добровольно покинуть помещение.