Митингующие остаются в здании КГГА
Митингующие остаються в здании Киевской городской государственной администрации, спокойно пережив еще одну ночь.
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент ситуации в КГГА спокойная. Люди понемногу просыпаются и готовятся к очередному дню протестов.
Под зданием КГГА находится около 20 человек. Люди собираются на Майдан Незалежности, держа флаги Украины и Европейского Союза.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве вторую неделю проходят многотысячные акции против политики украинской власти.
1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и в здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.
Активисты заявили, что в помещении КГГА проходит Общее собрание киевлян и встречи народных депутатов с избирателями. В здании КГГА продолжает работать пункт обогрева и медицинской помощи участникам массовых протестов.
5 декабря работники исполнительной службы объявили митингующим решение Шевченковского районного суда Киева, которое обязывает их добровольно покинуть помещение.