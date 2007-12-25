Депутат БЮТ о Тимошенко, женщинах-политиках и политическом опыте Богатыревой

Назначение одного из лидеров Партии регионов Раисы БОГАТЫРЁВОЙ секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины является одним из шагов Президента Виктора ЮЩЕНКО к “объединению всех политических сил в парламенте и государстве”, уверен народный депутат, председатель Черновицкой облорганизации ВО «Батькивщина» Петр ГАСЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии черновицким СМИ.

В то же время председатель Черновицкой облорганизации ВО «Батькивщина», считает «преувеличением» тезис политологов, что с назначением Р.БОГАТЫРЁВОЙ секретарем СНБОУ якобы создается центр противовеса премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

«Это преувеличение. Юлия ТИМОШЕНКО сейчас недосягаема для любой другой женщины-политика и ей никто не может противостоять и создавать противовесы», - убежден народный депутат от БЮТ.

«Должность секретаря СНБО может быть и очень сильной, и слабой, в зависимости от того, кто ее занимает. Если Раиса БОГАТЫРЁВА дала на это согласие, то, учитывая ее значительный политический опыт, она учитывает развитие тех событий, которые происходят в стране и политикуме. С ее стороны это будет нормальный шаг», – заметил лидер Черновицкой «Батькивщины».