Кравчук: Я не вижу причин, чтобы отправить все правительство в отставку

Первый Президент Украины Леонид Кравчук не видит сегодня оснований отправлять правительство в отставку в полном составе.

Как передает корреспондент, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

“Я не вижу сегодня прямого основания для того, чтобы отправить все правительство в отставку. Я вижу основания укрепить кадровый состав правительства, заменить тех министров, которые допустили серьезные просчеты в своих сферах и, в частности, на этапе подготовки подписания Соглашения об ассоциации. Заменить и укрепить кадровый состав в регионах Украины - тех людей, которые не обеспечивают соответственно укрепления экономики и демократии в регионах”, - сказал Кравчук и отметил, что этот вопрос нуждается в обсуждении на всех уровнях.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравчук сказал, что не советует нынешнему Президенту Украины идти на досрочные выборы, «потому что досрочные выборы Президента не смягчили бы ситуацию, а обострили бы ее до высшего предела».

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Справка УНИАН. 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Это решение вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

В ночь с 29 на 30 ноября спецподразделение «Беркут» жестоко разогнало акцию на Майдане Незалежности в Киеве, что спровоцировало самые масштабные акции гражданского протеста в истории Украины с участием более полумиллиона человек только в столице и проведение митингов в других крупных городах страны.

1 декабря на улицы Киева вышли сотни тысяч граждан, возмущенных жестоким разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября. Под Администрацией Президента состоялись столкновения митингующих и бойцов спецподразделения «Беркут». Столкновения были спровоцированы неизвестными провокаторами, которые не реагировали на призывы представителей оппозиции прекратить противостояние.

Во время атаки «Беркута», в которой применялись слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки, пострадали мирно настроенные митингующие, а также представители прессы.

Акции гражданского протеста продолжаются.