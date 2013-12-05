Кравчук про Януковича: Ты избран легитимно, то должен работать до 2015 года

Бывший Президент Украины Леонид Кравчук не советует нынешнему Президенту Украины Виктору Януковичу идти на досрочные выборы и считает, что он должен работать до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

“Если бы меня спросили, я бы ему не посоветовал идти на досрочные выборы, и не потому, что я как-то особенно отношусь к Президентам, в том числе и к Януковичу, а потому, что досрочные выборы Президента не смягчили бы ситуацию, а обострили бы ее до высшего предела. Сегодня, чтобы начать выборы, причем внеконституционные, досрочные, нужно, чтобы это решение приняла ВР. Она его никогда не примет. Но и необходимости в этом нет никакой”, - сказал Кравчук.

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Он отметил, что в Украине легитимная и конституционная власть, поскольку избрание Януковича Президентом признал весь мир и Украина. “Поэтому говорить, что Янукович избран нелегитимно, никакого основания нет, а раз он избран легитимно, то должен работать до 2015 года. Конечно, если вдруг что-то произойдет невероятное и поведение Президента может выходить за рамки Конституции, тогда этот вопрос будет ставиться (о досрочных выборах Президента Украины - УНИАН), а сейчас оснований нет”, - сказал Кравчук.

По его мнению, сегодня есть одна возможность выйти из ситуации, которая сложилась в стране, – сесть за круглый стол и найти общий язык.

“Власть должна найти общий язык с оппозицией: она не считает оппозицию врагом, а оппозиция не считает власть врагом. Прекратить эти ярлыки, которые навешиваются и не приносят абсолютно никакой пользы, а сесть за стол и цивилизовано работать”, - сказал Кравчук.