Тимошенко рассказала, как докажет готовность сотрудничать с Ющенко

Назначение Евгения ЧЕРВОНЕНКО главой Национального агентства по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 в Украине является свидетельством готовности правительства к эффективному сотрудничеству с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня после завершения встречи с лидером оппозиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Он (Е.ЧЕРВОНЕНКО) пока не назначен вице-премьер-министром. Он назначен руководителем Национального агентства по подготовке Евро-2012. Это кандидатура Президента, и я эту кандидатуру восприняла именно для того, чтобы продемонстрировать эффективное сотрудничество правительства и Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, вакантная на сегодня должность вице-премьер-министра может быть занята представителем блока НУ-НС или представителем Президента Украины. «По своим квотам они могут высказывать свои пожелания без права вето», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что намерена отстаивать «только мир и спокойствие во власти», а также настроена на конструктивное сотрудничество между правительством, Президентом, премьер-министром и Секретариатом Президента.

«Ради наведения порядка в стране, поэтому те кадры, которые предлагает Президент, я буду воспринимать», - подчеркнула она.