Под МВД митингующие скандируют "Захарченко - в отставку!" и "Беркуту" - ганьба!"

Как передает корреспондент УНИАН, около 400 человек, судя по плакатам – из разных регионов Украины, скандируют: «Беркуту» - позор!» и «Захарченко – в отставку!», а также поют Государственный гимн Украины.

Кроме того, пикетчики требуют назвать фамилии тех «беркутовцев», которые в ночь на 30 ноября силой с применением специальных средств разогнали мирных протестующих на Майдане Незалежности в Киеве, и возбудить против них уголовные дела.

Активисты, выступающие на митинге, предлагают переименовать «беркут» в «стервятник», ведь, по их словам, «только стервятники нападают на то, что лежит и уже не может ходить». Также они призывают других сотрудников МВД «не чинить зла».

Между тем, цепь правоохранителей находится на территории министерства, по другую сторону забора, часть милиционеров – в боевом снаряжении.