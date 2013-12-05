ГПУ сегодня допросит милиционеров в рамках дела о разгоне Евромайдана

Как сообщили УНИАН в Генеральной прокуратуре, в частности, в Главное следственное управление ГПУ вызваны на допрос заместитель начальника киевской милиции по общественной безопасности Петр Федчук и заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, который также отвечает за организацию и обеспечение правоохранителями общественной безопасности.

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Как сообщал УНИАН, 30 ноября, около 4-х утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали на Майдане Незалежности несколько сотен участников мирной акции в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в Интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами. Позже в Интернете появились записи с камер наблюдения, которые свидетельствуют, что бойцы «Беркуту» догоняли и били людей и на значительном расстоянии от Майдана Незалежности.

Данный факт вызвал новую вспышку массовых акций протеста.