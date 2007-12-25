Янукович обиделся: ему никто не сказал о назначении Богатыревой

Партия регионов не согласилась на назначение Раисы БОГАТЫРЕВОЙ на должность секретаря СНБО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам после завершения встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Политсовет партии отказал в предоставлении согласия Р.БОГАТЫРЕВОЙ на назначение секретарем СНБО», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что считает недопустимым представительство оппозиции в органах государственного управления.

При этом, по его словам, Р.БОГАТЫРЕВА пока не приняла решения о переходе на должность секретаря СНБО.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что все вопросы, связанные с дальнейшим членством Р.БОГАТЫРЕВОЙ в Партии регионов, будут обсуждаться только после того, как она официально объявит о своем окончательном решении.

«Руководство Партии регионов не было поставлено в известность о возможном назначении Р.БОГАТЫРЕВОЙ. Это было неожиданным для нас, и никто об этом не знал», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.