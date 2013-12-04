Тягнибок призвал митингующих ехать на юг и восток

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что организовываются агитационные группы для поездок на восток и юг Украины.

Об этом он сказал во время выступления на Евромайдане.

Лидер отметил: «Если нам удастся поднять большую Украину, тогда вся Украина одним голосом скажет: «Банду геть!"

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Тягнибок сообщил, что сегодня уже по решению судов задержаны 13 человек - участников Майдана.

Он призвал людей «начать пикетирование домов, квартир всех тех суддей, которые выносили решения по этим « политических заключенным».

Тягнибок подчеркнул, что таким образом, «мы сможем привлечь внимание их соседей, родственников - пусть им будет стыдно, что они прислуживают бандитскому режиму».