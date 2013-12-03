Открылся 9-й сезон ежегодного Конкурса «Премия деловых кругов «PRESSзвание 2013»

Регистрация участников открыта на сайте Конкурса до 29 декабря.

«Прозрачность и открытость «PRESSзвания», оригинальность организаторов, состав участников и жюри позволили ему давно стать заметным событием в мире журналистики. Кульминацией Конкурса, конечно, является церемония награждения лучших, при этом он давно превратился в качественную площадку для обсуждения трендов и ключевых тем в развитии деловой журналистики, обмена опытом, продуктивных споров. Формат Конкурса позволяет стать участников ряда интересных мероприятий, он каждый год удивляет и остается современным», — отметил Евгений Загорулько, руководитель департамента по связям с общественностью Смарт-Холдинга.

9-й сезон Конкурса раскроет тему «9-го вала»: сильной и опасной волны, которая поднялась в журналистике сегодня. Украинские реалии показывают, что СМИ в данный период проходят испытания на прочность.

В этом году Конкурс ставит акценты на фундаментальных составляющих нынешней журналистики: бесстрашии, противостоянии, ясном видении цели и ее достижении. Какие бы штормы не переживали современные медиа, журналисты призваны вести свое судно по установленному курсу.

«Само участие в этом престижном Конкурсе – это уже достижение. Ведь много наших коллег-журналистов превратились в ремесленников… А PRESSзвание – это всегда высокий уровень представленных работ, куда ремесленникам хода нету. Думаю, премия 2013 года сможет удивить свежестью мысли и новаторством идей. Ну, а победу одержит лучший!», — комментирует шеф-редактор «5 канала» Владимир Мжельский.

Оценивать профессиональные качества журналистов будут главные редакторы деловых и общественно-политических СМИ, редакторы экономических (бизнес) отделов, а также руководители и PR-менеджеры компаний. Лучшие журналисты определятся в ходе открытого голосования на сайте Конкурса, которое начнется после окончания регистрации.

За новостями и подробностями этого сезона следите на сайте Конкурса www.presszvanie.ua, а также на страничке PRESSзвания в Facebook: www.facebook.com/presszvanie.ua.

Справка:

«Премия деловых кругов «PRESSзвание» — международный конкурс деловых журналистов, в котором жюри — лидеры бизнеса и редакторы ведущих деловых изданий — оценивают работу журналистов и редакторов, работающих в деловых печатных, интернет-изданиях и информагентствах, а также независимых бизнес-журналистов. Интерактивное голосование происходит в реальном времени на сайте конкурса www.presszvanie.ua.

Организаторы Конкурса: Национальный Союз Журналистов Украины, Украинский Союз Промышленников и Предпринимателей, Союз Журналистов России, Московская Ассоциация Предпринимателей, Российский Союз Промышленников и Предпринимателей, компания Mainstream Communication & Consulting.

Смарт-Холдинг — одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Деятельность Смарт-холдинга сфокусирована на инвестициях в Украину и в страны СНГ, Восточной Европы. Смарт-холдинг участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора.

Стратегический партнер Конкурса: Смарт-холдинг.

Компании-партнеры Конкурса: СКМ, Метинвест, ОПЗ, ДТЭК.

Информационные партнеры: газета «КоммерсантЪ - Украина», 5 канал, информационное агентство «УНИАН», журнал MMR, журнал «Власть денег», газета «Деловая столица», телеканал «Бизнес», сайт «ТСН», ИА «Украинские новости».

Юридический партнер: Asters.

Экспертный партнер: PwC в Украине.