ФПУ добровольно предоставила свои помещения для потребностей Евромайдана

Об этом говорится в распространенном официальном заявлении Президиума Федерации профсоюзов Украины.

ФПУ заявляет решительный протест против силового разгона мирного собрания граждан Украины ночью 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в городе Киеве.

“Право на мирные собрания, митинги, походы и демонстрации гарантируется Основным Законом – Конституцией Украины – и должно безусловно обеспечиваться всеми государственными структурами. На свободе объединения, на праве беспрепятственных мирных собраний основывается деятельность гражданского общества в каждой стране. В демократическом мире именно так защищаются трудовые, социальные, экономические права”, - подчеркивается в заявлении.

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Отмечается, что эти фундаментальные права всесторонне поддерживаются Международной конфедерацией профсоюзов, Всеевропейским советом профсоюзов, членской организацией которых является Федерация профсоюзов Украины.

“Однако, как показали события 30 ноября, Закон писан не для всех. Молодые люди пострадали только за то, что поверили в Конституцию и свое законное право. Призываем органы власти обеспечить безусловное соблюдение правоохранительными структурами, каждым государственным должностным лицом права гражданина на мирное собрание, свободное и публичное высказывание своего мнения”, - отмечают профсоюзы.

Авторы заявления обращаются к лидерам всех политических сил “неуклонно придерживаться принципов европейской демократии и уважения к правам граждан”.

Также профсоюзы просят Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека дать объективную оценку нарушению права граждан на мирные собрания 30 ноября в Киеве, довести ее до широкой общественности и Верховной Рады Украины для парламентского реагирования.

Как сообщал УНИАН, со вчерашнего дня в столичном Доме профсоюзов работает круглосуточный пресс-центр Штаба национального сопротивления, пресс-центр для журналистов и открыт Координационный центр правовой защиты.