ЦИК признал избранными 14 народных депутатов от коалиции

Центральная избирательная комиссия признала избранными и зарегистрировала 14 народных депутатов от коалиции – НУ-НС и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, от блока "Наша Украина – Народная самооборона" народными депутатами зарегистрированы Ярослав ДЖОДЖИК, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Сергей ВАСИЛЕНКО, Ярослав КЕНДЗЁР, Николай КРУТЬ, Андрей ПАРУБИЙ – он зарегистрирован вместо Владимира ШАНДРЫ, который отказался от депутатского мандата (В.ШАНДРА стал министром по вопросам чрезвычайных ситуаций - УНИАН).

От Блока Юлии Тимошенко зарегистрированы народными депутатами: Василий КРАВЧУК, Александр ГУДЫМА, Андрей ПАВЛОВСКИЙ, Антонина БАЛЮРА, Николай ПОТАПЧУК, Сергей КОШИН, Борис ШИЯНОВ и Алексей ЗАРУДНЫЙ.

Таким образом, на сегодняшний день количество народных депутатов, полномочия которых признаны, составляет 450.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря парламент принял решение о досрочном прекращении полномочий 14 народных депутатов, которые вошли в состав нового правительства.