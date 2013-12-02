Кличко: Новость о танках, отправленных в Киев - ложь

Лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко подчеркивает, что информация о том, что якобы в Киев направлены танки, не соответствует действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам на просьбу прокомментировать соответствующую информацию в штабе Национального сопротивления.

“Это провокации. Танки не идут на Киев”, - сказал депутат.

О том же подтвердил на своей странице в сети Фейсбук экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

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Кличко также отметил, что оппозиция общается с военными и представителями органов внутренних дел.

“Я уверен, что армия и милиция не будут поддерживать этот режим”, - сказал Кличко.

Кроме того, на вопрос, будет ли оппозиция блокировать парламент в случае не поддержки резолюции о недоверии Кабмину, Кличко сказал: “У нас есть план на завтрашний день. Сейчас не хочу его озвучивать”.

Также он добавил, что завтра планируется блокирование работы Кабмина.