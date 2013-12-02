Львовская областная ПР отрицает информацию о самороспуске одной из райорганизаций

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ак сообщила сегодня корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Львовской областной организации ПР Ульяна Копцюх, «ни о каком самороспуске районных ячеек не идет речь, есть единичные факты прекращения членства в партии».

По ее словам, в настоящее время заявили о своем выходе из партии 4 депутата Николаевского районного совета от Партии регионов.

«Есть единичные факты индивидуального прекращения членства, но ни в коем случае речь не идет о прекращении деятельности организации или о ее самороспуске», - отметила пресс-секретарь областной организации Партии регионов.

Как стало известно УНИАН от источников в Николаевской районной организации Партии регионов, 1 декабря в Николаеве состоялось заседание представителей политических сил относительно сложившейся ситуации после разгона Евромайдана в столице. Во время заседания один из главных представителей районной организации Партии регионов заявил, что в ближайшие дни будет объявлено о самороспуске районной ячейки в знак протеста против событий в Киеве и 2 декабря представители этой политической силы присоединятся к митингу, который будет проходить в Николаеве.

Как сообщило Радио Свобода, Николаевская райорганизация Партии регионов во Львовской области планирует объявить о своем роспуске.

Партийцы при всем народе планируют разорвать свои членские билеты и мандаты депутатов районного совета и объявили о прекращении существование Партии регионов в Николаевском районе.

Такое предварительное решение райорганизации вызвано событиями в Киеве, в частности приказом избить молодежь. Николаевские регионалы присоединились к акциям гражданского неповиновения и требованиям Майдана.