Белорусские оппозиционеры выразили солидарность с Евромайданом

12:02, 26 ноября 2013
Политика
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Как считают оппозиционеры в Белоруси, сегодня в Киеве решается не только судьба украинцев, но и всех сторонников перемен на постсоветском пространстве.

Білоруська опозиція

Политсовет белорусской Объединенной гражданской партии (ОГП) выразил солидарность с гражданами Украины, которые «вышли на улицу, чтобы засвидетельствовать свою приверженность европейским ценностям и стандартам».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в специальном заявлении политсовета ОГП.

«Мы вместе с теми, для кого европейский выбор – это цель и будущее. Сегодня в Киеве решается не только судьба украинцев, но и всех сторонников перемен на постсоветском пространстве», - подчеркивается в заявлении.

Белорусская оппозиция также выражает надежду, что «украинские элиты найдут компромисс и решения, которые откроют двери в Европу для всех сторонников перемен на постсоветском пространстве».

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