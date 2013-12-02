Во время столкновений в центре Киева к медикам обратились уже 112 человек – КГГА

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА, отметив, что 42 человека госпитализированы.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03 .

«Также Департамент здравоохранения КГГА сообщает, что в медицинских заведениях столицы медикаменты и другие средства медицинского назначения, необходимые для оказания помощи травмированным участникам акций протеста, имеютсяся в необходимом количестве. Также полностью укомплектованы лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения и бригады неотложной медицинской помощи, которые дежурят в местах массовых акций», - говорится в заявлении, распространенном сегодня вечером.

В профильном Департаменте отмечают, что помощь участникам массовых мероприятий в столице предоставляется независимо от места проживания и регистрации.