Митингующих на Майдане призывают не употреблять спиртных напитков

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие призывы звучат с импровизированной сцены через громкоговорители.

Также участников акции призывают «ввести фейс -контроль» , чтобы исключить попадание на акцию нищих, пьяниц и прочего «специфического контингента».

Сейчас на главной площади столицы установлено более 10 палаток и продолжается монтаж стационарной сцены.

По состоянию на 21:40 в акции принимают участие около 10 тысяч человек.