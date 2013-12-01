Митингующих на Майдане призывают не употреблять спиртных напитков

22:49, 01 декабря 2013
Политика
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Координаторы акции протеста на Майдане Независимости в Киеве призывают митингующих не употреблять спиртных напитков.

Майдан Незалежності / Фото : прес-служба УДАР

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие призывы звучат с импровизированной сцены через громкоговорители.

Также участников акции призывают «ввести фейс -контроль» , чтобы исключить попадание на акцию нищих, пьяниц и прочего «специфического контингента».

Сейчас на главной площади столицы установлено более 10 палаток и продолжается монтаж стационарной сцены.

По состоянию на 21:40 в акции принимают участие около 10 тысяч человек.

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