В Киеве возле памятника Ленину начались столкновения между радикально настроенными молодчиками и милицией

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, несколько десятков молодых людей в закрытых масках и с шарфами лицами нарисовали на памятнике надпись ”фашист”.

Когда милиция попыталась помешать им, началось столкновение, в ход пошли взрывпакеты, дымовые шашки.

Как сообщает Украинская правда, Неизвестные в черных масках, в количестве около 150 человек, пытались разрушить памятник.

Эти лица скандировали "Банду геть!".

Они бросали файеры и шумовые гранаты в "Беркут".

Сначала "Беркут" вообще исчез, сообщало Общественное ТВ.

Активисты пытались перекрыть движение на бульваре Шевченко, натянув канат.

Спустя примерно 5 минут "Беркут" вернулся в усиленном составе и начал по одному задерживать активистов. Журналисты сообщили, что пытались задержать депутата от "Свободы" Эдуарда Леонова и брата Олега Тягнибока Андрея.

Несколько человек были задержаны. Один "беркутовец" был травмирован.

После этого "Беркут" взял в кольцо памятник Ленина.