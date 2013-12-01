В Киеве возле памятника Ленину начались столкновения между радикально настроенными молодчиками и милицией
В Киеве возле памятника Ленину начались столкновения между группой радикально настроенных молодчиков и милицией.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, несколько десятков молодых людей в закрытых масках и с шарфами лицами нарисовали на памятнике надпись ”фашист”.
Когда милиция попыталась помешать им, началось столкновение, в ход пошли взрывпакеты, дымовые шашки.
Как сообщает Украинская правда, Неизвестные в черных масках, в количестве около 150 человек, пытались разрушить памятник.
Эти лица скандировали "Банду геть!".
Они бросали файеры и шумовые гранаты в "Беркут".
Сначала "Беркут" вообще исчез, сообщало Общественное ТВ.
Активисты пытались перекрыть движение на бульваре Шевченко, натянув канат.
Спустя примерно 5 минут "Беркут" вернулся в усиленном составе и начал по одному задерживать активистов. Журналисты сообщили, что пытались задержать депутата от "Свободы" Эдуарда Леонова и брата Олега Тягнибока Андрея.
Несколько человек были задержаны. Один "беркутовец" был травмирован.
После этого "Беркут" взял в кольцо памятник Ленина.