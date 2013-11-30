В Луганске общественность призвала милицию и «Беркут» не исполнять преступные приказы

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 человек вышли с лозунгами: «Помойте руки от крови!», «Милиция с народом?», «Беркут, не позорь страну!», «Преступников «Беркута» и милиции за избиение Майдана – на нары!».

В своих выступлениях участники призвали луганскую милицию, «Беркут», в том числе и тех, кто находится в Киеве, не исполнять преступные приказы против мирного населения.

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«То, что произошло сегодня ночью на Евромайдане - прямое нарушение наших конституционных прав. Сегодня мы остались безоружными перед произволом Президента и милиции. Кто станет на защиту наших прав и свобод? Кто защитит простых граждан от беззакония? Милиция с народом или в прислуге? Пришло время отправиться банде на нары!», - заявляли организаторы протестной акции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4-х утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, укрылись в Михайловском соборе на территории монастыря, который длительное время был окружен бойцами спецподразделения.