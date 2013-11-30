В МВД уверяют, что милиция на Майдане не была настроена агрессивно

Начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Валерий Коряк заявляет, что милиции не отдавался приказ действовать агрессивно в отношении митингующих на Евромайдане в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коряк заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Киеве.

“Я заверяю, что милиция не была настроена на проявление агрессии – она, агрессия, была спровоцирована провокаторами, которых мы сейчас устанавливаем... Те граждане, которые пострадали, они стали жертвами провокаторов, мы дадим оценку и действиям наших сотрудников, и тем, кто спровоцировал”, - сказал Коряк.

Он подчеркнул, что милиция в дальнейшем не будет агрессивной, никаких приказов к применению силы никто не давал.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4-х утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

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В то же время МВД утверждает, что Евромайдан в Киеве разогнали из-за сопротивления участников акции милиционерам. Как сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, ночью 30 ноября «на Майдан Незалежности правоохранители прибыли по обращению Управления благоустройства КГГА. Активные действия представители «Беркута» начали после того, как митингующие начали оказывать сопротивление милиционерам, бросать в них мусором, стаканами, бутылками с водой и подожженными палками. Как следствие, 35 человек были задержаны. В отношении них составлены административные протоколы и они отпущены домой».

Главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора на брифинге сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим от милиции в результате ночного разгона акции на Майдане Незалежности. Он добавил, что 7 человек еще находятся в больницах, что пострадавшие получили ушибы и ссадины, есть одна черепно-мозговая травма и один перелом.

Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, укрылись в Михайловском соборе на территории монастыря, который длительное время был окружен бойцами спецподразделения. Чтобы поддержать участников Евромайдана, к Михайловскому собору начали приходить граждане. Утром их было около 500. По состоянию на 17.00 на Михайловской площади уже собралось около 15 тысяч граждан.