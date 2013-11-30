Яценюк призвал вече мирным шествием идти на Майдан

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Яценюка, это будет «мирная демонстрация, и мы мирным шествием пойдем к сердцу украинской столицы - на Майдан».

Относительно заявления Президента Украины Виктора Януковича о намерении расследовать избиение людей на Майдане политик отметил: «Ему не надо ничего расследовать. Ему надо посмотреть на себя в зеркало. Это были Янукович, Азаров и Захарченко».

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Кроме того, Яценюк объявил о требовании оппозиции: «До того момента, пока Верховная Рада не проголосует за отставку предательского антиукраинского правительства Азарова, парламент не заработает. Это наше требование».

Он подчеркнул, что министр МВД Захарченко «должен понести не политическую, а уголовную ответственность за преступление против народа Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером пресс - служба Главы государства обнародовала заявление Януковича, в котором он выразил возмущение событиями на Майдане и требует наказать виновных.

«Я глубоко возмущен теми событиями, которые произошли в ночь на Майдане Независимости. Я осуждаю действия, которые привели к силовому противостоянию и страданию людей» , - говорится в Обращении к украинскому народу.

«Те, кто не услышали слова Конституции и Президента, и своими решениями и действиями спровоцировали конфликт на Майдане, будут наказаны», - пригрозил Янукович и заверил, что потребует от Генеральной прокуратуры Украины «срочно предоставить ему и украинскому обществу результаты немедленного и объективного расследования для надлежащего наказания виновных».