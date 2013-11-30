Майдан будет стоять, пока премьер и глава МВД не уйдут в отставку – Яценюк

Об этом сегодня на митинге на Михайловской площади в Киеве заявил лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк, передает коррепондент УНИАН.

”Мы его (Майдан-УНИАН) не закрываем и не расходимся, у нас есть четкое требование: Азарова – к ответственности, Захарченко – к ответственности», - сказал Яценюк.

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Он подчеркнул, что основной виновник сегодняшнего разгона милицией Евромайдана является Виктор Янукович.

«И наши требования – досрочные президентские и парламентские выборы, импичмент Президенту», – акцентировал Яценюк.