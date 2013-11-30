США осуждают насилие во время разгона Евромайдана в Киеве

Об этом идет речь в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Джен Псаки, переданном УНИАН.

«Мы призываем руководство Украины уважать право своего народа на свободу слова и собраний. Они есть основополагающими для здоровой демократии и уважения универсальных ценностей, на которых строится партнерство Соединенных Штатов с Украиной. В соответствии с принципами, олицетворяемыми ОБСЕ, мы призываем правительство Украины создавать позитивную атмосферу для гражданского общества и защищать право всех украинцев выражать свои взгляды на будущее своей страны конструктивным и мирным способом в Киеве и других частях страны. Насилию и запугиванию не должно быть места в сегодняшней Украине», - отметила пресс-секретарь Госдепа.

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«Мы продолжаем поддерживать стремление украинского народа к построению зажиточной европейской демократии. Европейская интеграция - самый верный путь к экономическому росту и укреплению украинской демократии», - считают в Государственном департаменте США

Напомним, минувшей ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4 утра тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами.