МИД обеспокоен силовым противостоянием на Майдане

Об этом говорится в заявлении МИДа, переданном его пресс-службой УНИАН.

«В Министерстве иностранных дел Украины разделяют глубокую обеспокоенность в связи с силовым противостоянием на Майдане Независимости в течение последних суток, правовую оценку которому даст объективное расследование, которое осуществляется по поручению Президента Украины», - говорится в документе.

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«Для украинского народа, который неоднократно демонстрировал свою мудрость, толерантность и уважение к европейским ценностям, право на проведение мирных собраний, свобода слова и соблюдения прав человека являются краеугольными принципами развития демократического общества», - напомнили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство Украины выразило уверенность, что граждане Украины «и на этот раз продемонстрируют миру приверженность этим ценностям, продемонстрируют сдержанность, не будут поддаваться на провокации».

«Украина остается преданной защите основных прав и свобод, а также внедрению европейских норм и стандартов. МИД Украины и в дальнейшем будет прилагать решительные усилия для успешной реализации евроинтеграционного курса нашего государства », - заверили в МИД.

Напомним, минувшей ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4 утра тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами.

Те, кому удалось спастись с Майдана Независимости, нашли приют в Михайловском соборе на территории монастыря, долгое время был окружен бойцами спецподразделения.