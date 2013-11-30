Майдан Незалежности оградили металлическим забором

После того, как милиция оттеснила людей с площади, здесь никого нет. Территория ограждена металлическим забором, да так сильно, что перекрыт один выход из метро.

За забором стоят милиционеры. Они в шлемах, бронежилетах, с дубинками. Рядом с ними коммунальщики, которые приехали собирать новогоднюю елку. На металлический каркас они крепят "ветки".

Корреспондент "Комсомольской правды в Украине" передает, что на асфальте возле забора видны пятна крови. Но бойцы "Беркута" их не замечают. Стоят, строго смотрят по сторонам. Их на Майдане около ста человек, еще около пятидесяти – в подземном переходе греются горячим чаем.

Из официального сообщения милиции, митинг разогнали около пяти утра. Поскольку на площади были стычки. Ночью на Евромайдан пришли неизвестные, после чего начались драки.