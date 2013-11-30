Митингующие прячутся на улицах вблизи бывшего Евромайдана и во дворе церкви

Людям необходимы бинты и другие средства первой медицинской помощи. Врачей призывают помогать раненым. Избитые студенты собрались во дворе Михайловской церкви. В социальных сетях возмущаются, что фактически детей избили до крови, пишет ТСН.ua.

Бывшие майдановцы, которых не забрали в автозаки, скрываются на ближайших к Майдану Независимости улицах. Мобильную звязь на Майдане глушат, - сообщают в соцсетях.

Появилась даже пародия на песню о Второй мировой войне , которая посвящена Евромайдану : "30 ноября , ровно в 4 часа, Киев громили, нам объявили, что разогнали Майдан!".

Как сообщал УНИАН, сегодня около пяти утра «Беркут» разогнал Евромайдан (видео). Правоохранители полностью окружили Майдан Независимости и начали "зачистку" территории.

Люди при этом в панике бежали. А тех, кто отказывался идти добровольно, "Беркут" подгонял дубинками , не жалея даже девушек и женщин. Среди активистов звучали призывы к оказания сопротивления сотрудникам милиции, но они были единичными и к ним никто не прислушался.

На месте работала бригада "скорой помощи", врачи оказывали помощь пострадавшим защитникам Майдана.