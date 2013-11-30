ЕС будет работать на благо сближения с Украиной - польский премьер

Политики встретились в Варшаве при проведении двусторонних межправительственных консультаций. Хотя на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе не подписано асоциацийное соглашенияе между Киевом и Брюсселем, оба лидера не перечеркивают шансов Украины на европейскую интеграцию, сообщает Польское радио.

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"Дверь в Европу была и остается открытой, только надо хотеть переступить порог. Президент, премьер-министр, правительство Украины - не хотели перейти через этот порог. Это их воля, никто не будет никого заставлять быть в ЕС. Но мы терпеливо будем работать на благо дальнейшего сближения, независимо от того, кто в Украине будет при власти, потому таков стратегический интерес и Украины, и Европейского Союза, - заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

Председатель польского Совета Министров добавил, что решимость и готовность к интеграции, которую украинцы выражают в протестах, может иметь большее значение, чем отсутствие решающей подписи со стороны президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» в ноябре 2013 года.

21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины принял распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

29 ноября, в Вильнюсе прошел саммит «Восточного партнерства». В ходе саммита состоялась церемония парафирования соглашений об ассоциации между ЕС и странами «Восточного партнерства», в частности, Грузией и Молдовой. Также во время саммита ”Восточного партнерства” Азербайджан и ЕС подписали соглашение о либерализации визового режима.

Подписание документов с Украиной не состоялось.