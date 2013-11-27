К Тимошенко в больницу приехали дочь и Власенко

К экс-премьер-министру Юлии Тимошенко в ЦКБ “Укрзализницы” в Харьков прибыли ее дочь Евгения и защитник Сергей Власенко.

Как передает корреспондент УНИАН, в 11.45 Евгения Тимошенко и Власенко зашли на территорию медзаведения.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, удастся ли им встретиться с экс-премьером, Евгения сказала: “Не знаем, сейчас посмотрим”.

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За Власенко и дочерью Тимошенко в больницу зашли с корзинами белых роз народные депутаты Арсен Аваков, Александра Кужель и Людмила Денисова.

В эти минуты митинг по случаю дня рождения Тимошенко продолжается.

Перед участниками мероприятия по очереди выступают активисты из разных регионов Украины.