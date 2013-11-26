Фюле надеется, что власти Украины не будут применять силу против демонстрантов

Об этом комиссар заявил сегодня в интервью радио «Эхо Москвы».

«Могу сказать только, что хорошо, когда люди могут осуществлять свободу собраний, свободу самовыражения по вопросам, которые имеют такое большое значение для будущего их страны», - сказал Фюле.

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«Надеюсь, что так же как и в любых других развивающихся демократиях, эти свободы получат гарантии, и мы не увидим чрезмерного использования силы против самовыражения свободного граждан Украины», - добавил он.

Он напомнил, что если соглашение не будет подписано, ЕС будет продолжать сотрудничество с Украиной.

«Это конечно не будет конец света, но это будут упущенные возможности», - отметил он.

Фюле отметил, что ЕС в любом случае продолжит обсуждения с Украиной экономические аспекты соглашения. «Я думаю, что было бы очень не правильно считать, что соглашение об ассоциации можно рассматривать как конкурс красоты — кто больше заплатит Украине», - подчеркнул он.

При этом он уточнил, что соглашения даст возможность получить выгоды, в том числе гранты, финансирование программ. Так же он отметил, что ВВП планируется увеличить на 6%, прогнозирует он увеличение и инвестиций.

Он убежден, что соглашение с ЕС не должно отрицательно повлиять украинско-российские торговые отношения. Он считает, что реакция украинского правительства была связана с краткосрочными односторонними мерами российской стороны, которые имеют мало общего с экономикой.

Он также отметил, что также никто не забыл «о вопросе Тимошенко».