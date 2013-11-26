В проекте декларации Вильнюсского саммита оставили строчку о подписании соглашения с Украиной

Это предложение так и осталось в скобках, как и в предыдущей версии: «Сегодня было подписано соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включая зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли», сообщает Радио Свобода.

Это означает, что в Европейском союзе до сих пор не исключают возможности, что президент Украины Виктор Янукович еще изменит мнение перед саммитом или уже во время саммита и все-таки решит подписать это соглашение.

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Окончательный текст декларации примут уже на саммите инициативы ЕС «Восточное партнерство» в Вильнюсе в Литве 29 ноября после того, как его одобрят главы правительств или государств стран-членов ЕС, а также представители шести стран-партнеров - Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.

Ожидалось, что на этом саммите Украина подпишет соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским союзом. Похожие соглашения должны парафировать Грузия и Молдова. Армения, с которой тоже готовили такое соглашение, недавно объявила, что намерена вступать в Таможенный союз под эгидой России, а это исключает возможность иметь свободную торговлю с ЕС.

На прошлой неделе правительство Украины издало распоряжение, которым приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите. В правительстве это решение объясняли экономическими проблемами и необходимостью улучшить отношения с Россией, которая в последнее время, накануне Вильнюсского саммита, многократно отговаривала Украину от подписания соглашения, обещая резкое ухудшение экономических связей между странами и уже осуществив ряд шагов к такому ухудшению. В Евросоюзе выразили сожаление по поводу этого решения и заявили, что дверь к ассоциации со стороны ЕС остается открытой.