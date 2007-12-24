Янукович пожаловался, что за жилье с него дерут три шкуры

Экс-премьер Виктор Янукович на пресс-конференции в Киеве в понедельник заявил, что в столице ему принадлежит только один объект недвижимости – это «квартира на улице Січневого повстання. Другой собственности в Києве у меня нет”, - добавил лидер ПР.

Янукович приоткрыл тайну резиденции “Міжгір’я»: «что касается “Міжгір’я», - я временно там проживаю, – сказал Янукович - но за это плачу деньги, за аренду того дома, где живу ...” Экс-премьер уточнил, что речь идет о доме площадью около 200 кв.м. За это жилье, как утверждает Янукович, он платит аренду – 11 тысяч гривен в месяц, платит “уже полгода”.

“Для меня это, конечно, дорого”, - заявил Янукович и добавил, что других вариантов у него нет. “Хочу жить в собственном доме, или в своей квартире”, - подытожил экс-премьер.