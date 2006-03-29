Черновецкий побеждает с большим отрывом

По состоянию на 08.30 среды в Информационном центре по освещению хода результатов голосования на выборах мэра Киева, по данным обработанных 82,13% бюллетеней Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ набирает 31,75% голосов избирателей, Виталий КЛИЧКО – 23,83%, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,19%.

Как передает корреспондент УНИАН, у Юрия КАРМАЗИНА – 5,46%, Адама МАРТЫНЮКА – 2,89%, Валерия АСАДЧЕВА – 2,70%, Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО – 1,60%, Ольга СУМСКОЙ – 0,93%.

По результатам голосования в Киевский городской совет на 08.30 обработаны 77,64% бюллетеней.

Блок Юлии Тимошенко набрал 24,69% голосов избирателей, Блок Леонида Черновецкого – 12,79%, блок «Наша Украина» - 8,90%, блок ПОРА-ПРП – 8,57%, Киевское городское отделение Партии регионов – 5,59%, избирательный блок «Гражданский актив Киева» - 4,06%, Киевская городская организация СПУ – 3,97%, Народный блок Литвина – 3,65%. Все остальные партии и блоки, которые были в бюллетене, трехпроцентный барьер не преодолели.