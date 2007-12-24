Партия регионов придержала пару портфелей для Литвина и коммунистов

Партия регионов надеется на присоединение Блока Литвина и Коммунистической партии Украины к своему оппозиционному правительству.

Об этом в эфире радио “Свобода” заявил народный депутат, член фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

«Оппозиционное правительство сформировано. Осталось несколько вакансий для тех политических сил, которые могут присоединиться. Имеются в виду и Блок Литвина, и Компартия. Если они захотят войти, значит, эти вакансии для них есть», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря было создано оппозиционное правительство во главе с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Министром финансов избран Николай АЗАРОВ, министром экономики – Ирина АКИМОВА, министром обороны – Александр КУЗЬМУК, министром внутренних дел – Николай ДЖИГА, министром топлива и энергетики – Юрий БОЙКО, министром угольной промышленности – Сергей ТУЛУБ, министром транспорта и связи – Василий КОЗАК, министром труда и социальной политики – Михаил ПАПИЕВ, министром образования и науки – Дмитрий ТАБАЧНИК, министром иностранных дел – Константин ГРИЩЕНКО, министром юстиции – Александр ЛАВРИНОВИЧ, министром охраны окружающей среды – Анатолий ТОЛСТОУХОВ, министром сельского хозяйства – Виктор СЛАУТА, министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – Александр ПОПОВ, министром по делам молодежи и семьи – Виктор КОРЖ, министром промышленности и предпринимательства – Анатолий КИНАХ, министром по вопросам чрезвычайных ситуаций – Нестор ШУФРИЧ, министром строительства и регионального развития – Владимир ЯЦУБА.

Председателем Нацбанка стал Сергей ЛЕВОЧКИН, председателем Государственной налоговой администрации – Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

Для других участников оппозиции сохранены вакансии председателя СБУ, Государственной таможенной службы, министра культуры.

Оппозиционное правительство также создало свою пресс-службу, которую возглавил пресс-секретарь В.ЯНУКОВИЧА Денис ИВАНЕСКО.