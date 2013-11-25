Фракция ПР поддерживает стратегический курс на евроинтеграцию - нардеп

Об этом заявил депутат фракции Михаил Чечетов, отвечая на вопросы журналистов

"Фракция Партии регионов в ВРУ поддерживает стратегический курс Президента на евроинтеграцию. За два последних года своей реальной законотворческой работой фракция подтвердила свою позицию, приняв более 80-ти евроинтеграционых законов", - сказал он.

Также "регионал" пожаловался на непредсказуемость российской политики и отсутствие поддержки со стороны Европы.

"К сожалению, даже ещё летом невозможно было просчитать реакцию РФ и в целом стран ТС на перспективу создания ЗСТ и открытия 500-миллионного потребительского европейского рынка. Только за последние 4 месяца из-за уменьшения товарооборота с Россией Украина потеряла 40 млрд. грн", - заявил он.

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По словам Чечетова, это привело к падению промышленного производства, сокращению рабочих мест, уменьшились поступления в бюджеты всех уровней, уменьшились поступления в Пенсионный фонд и оказались под угрозой все социальные выплаты.

"В такой ситуации нормально было бы надеяться на поддержку наших европейских партнёров, которые могли бы предложить механизм торговых компенсаций для недопущения бюджетных потерь Украины... Именно эту точку зрения мы пытаемся донести до ЕС. К сожалению, за три дня до Вильнюсского саммита мы не увидели конкретных встречных обязательств европейских партнёров о таких компенсациях", - подытожил Чечетов.