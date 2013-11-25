Украина выступила за сохранение формата "5 +2" в приднестровском урегулировании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Леонид Кожара, выступая на очередном заседании в формате «5+» по Приднестровскому урегулированию в Киеве.

«Как страна-гарант и посредник, Украина считает, что переговорный формат «5+2» остается главным инструментом для достижения цели всеобъемлющего регулирования», - сказал Кожара.

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Он отметил, что страны в дальнейшем готовы продолжать переговоры, преодолевать противоречия за столом переговоров как в международном формате «5+2», так и в прямом диалоге в формате «1+1», на уровне руководства, политических представителей и рабочих групп экспертов.

«Считаем предельно важным, чтобы диалог между двумя берегами Днестра носил регулярный характер, а также был расширен с использованием парламентского и общественного формата», - сказал Кожара.

По словам министра, на повестке дня - логическое завершение решения вопросов свободного передвижения людей, активизация сотрудничества правоохранительных структур, экономическое и гуманитарное взаимодействие.

«Несомненно, достижение политического урегулирования Приднестровского конфликта потребует непростых компромиссов с обеих сторон. Убежден, что препятствия следует преодолевать только совместными усилиями», - сказал Кожара.