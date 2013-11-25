Сегодня должна состояться встреча Тимошенко с соратниками

В понедельник, 25 ноября, в 10.30, должен состояться краткосрочное свидание лидера оппозиции Юлии Тимошенко с соратниками - Председателем парламентской фракции и политсовета ВО "Батькивщина" Арсением Яценюком и супругами Луценко, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Юлия Тимошенко воспользовалась своим правом и подала повторное заявление о свидании. Это уже вторая попытка лидера оппозиции встретиться с соратниками в ноябре.

Как известно, 15 ноября Арсений Яценюк и супруги Луценко приехали в Харьков на краткосрочное свидание с Тимошенко, однако, из-за информации о якобы «болезни» Юлии Тимошенко не смогли с ней встретиться.